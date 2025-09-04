Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniPatrimonio ArmaniMacchina di Santa RosaKate Middleton biondaItalia-Cipro basket
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, 'in gioco c'è la sicurezza di tutta Europa'
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, 'in gioco c'è la sicurezza di tutta Europa'

Von der Leyen, 'in gioco c'è la sicurezza di tutta Europa'

La presidente dopo l'incontro di Parigi: 'saremo implacabili'

La presidente dopo l'incontro di Parigi: 'saremo implacabili'

La presidente dopo l'incontro di Parigi: 'saremo implacabili'

E' stato un incontro cruciale, perché sappiamo tutti che la posta in gioco è il futuro e la sicurezza dell'intero continente. I leader hanno approvato il lavoro dei loro capi di Stato maggiore della difesa e dei ministri della difesa. Saremo implacabili nei nostri sforzi per mantenere forte l'Ucraina, sicura l'Europa e raggiungere la pace." Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine dell'incontro di Parigi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata