Von der Leyen, 'in gioco c'è la sicurezza di tutta Europa'

E' stato un incontro cruciale, perché sappiamo tutti che la posta in gioco è il futuro e la sicurezza dell'intero continente. I leader hanno approvato il lavoro dei loro capi di Stato maggiore della difesa e dei ministri della difesa. Saremo implacabili nei nostri sforzi per mantenere forte l'Ucraina, sicura l'Europa e raggiungere la pace." Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine dell'incontro di Parigi.
Ultima oraVon der Leyen, 'in gioco c'è la sicurezza di tutta Europa'