La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Von der Leyen, 'essenziali solide garanzie per Ucraina e Ue'
16 ago 2025
Von der Leyen, 'essenziali solide garanzie per Ucraina e Ue'

'Lavoriamo a pace giusta e duratura'

"Grazie al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'aggiornamento sulle discussioni in Alaska. L'Ue sta lavorando a stretto contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli Stati Uniti per raggiungere una pace giusta e duratura. Sono essenziali solide garanzie di sicurezza che proteggano gli interessi vitali di sicurezza ucraini ed europei". Lo dichiara su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, condividendo la dichiarazione congiunta dei leader europei dopo l'incontro con Trump sul vertice di ieri con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska.

