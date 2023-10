Von der Leyen, espulsione migranti a rischio sicurezza

Tutti coloro che sono considerati una minaccia per la sicurezza e che hanno ricevuto un ordine di rimpatrio possono essere attualmente invitati a lasciare il Paese volontariamente. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato in conferenza stampa a Bruxelles con il premier belga Alexander De Croo e il premier svedese Ulf Kristersson che questa situazione deve essere urgentemente cambiata. La Commissione Ue ha proposto che, se una persona è considerata una minaccia per la sicurezza pubblica, i Paesi devono avere il potere di costringerla ad andarsene. Ciò fa parte del Patto Ue per le migrazioni e l'asilo, ha sottolineato.