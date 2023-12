Von der Leyen e Xi su riequilibrio del commercio, accordo

La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha concordato con il presidente Xi Jinping "sulla necessità di un commercio equilibrato". Per questo, "abbiamo una lista di elementi su cui lavorare per risolvere il problema degli squilibri", ha affermato Von der Leyen durante la conferenza stampa, "poiché l'ampio contesto della capacità produttiva in eccesso sta creando problemi sui mercati e che la Cina è in grado di gestire". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato nelle battute iniziali aperte ai media dell'incontro con il presidente Xi Jinping che "gli squilibri e le differenze tra Ue e Cina devono essere risolti". La Cina deve assicurare "un accesso più equo e aperto" ai suoi mercati, ha aggiunto Von der Leyen, precisando che non c'è volontà "di disaccoppiare le economie", ma l'attuale deficit commerciale "è estremamente insostenibile".