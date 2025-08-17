Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore cambiano la Storia

Tre ore cambiano la Storia
17 ago 2025
Von der Leyen e leader europei domani a Washington con Zelensky

Ci sarà anche il segretario della Nato Rutte

Ci sarà anche il segretario della Nato Rutte

Ci sarà anche il segretario della Nato Rutte

La presidente dell'Ue Ursula von der Leyen e i leader europei, inclusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperanno domani, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla riunione organizzata alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Oltre a Meloni, accompagneranno Zelensky anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

