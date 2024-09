Von der Leyen, creare crediti Ue per chi tutela l'ambiente

"Servono ricompense: proteggere la natura deve essere stimolante anche dal punto di vista economico. Si potrebbero usare i crediti natura per premiare le comunità locali e gli agricoltori" che tutelano l'ambiente, "possiamo creare un mercato per ripristinare il pianeta". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla Dld Nature Conference a Monaco, indicando la necessità di agire nel solco di quanto già fatto con il mercato delle emissioni Ets. "Stiamo lavorando intensamente con i Paesi membri per sviluppare i primi progetti pilota a supporto di questo processo", già in esame anche all'Onu, ha aggiunto.