Von der Leyen, con guerre flussi verso Ue possono crescere

Il conflitto tra Israele e Hamas "rischia di estendersi" mentre "i migranti sono spinti da questi conflitti verso una vita migliore e possono arrivare sulle nostre coste in grandi numeri. Di fronte a tutto questo l'Ue deve essere risoluta". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen arrivando al vertice Ue sottolineando che "la revisione del bilancio è stata proposta per essere capaci di affrontare sfide" come quella ucraina e come quella migratoria.