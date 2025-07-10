Von der Leyen, con gli Usa potrebbe non essere più come prima

"Stiamo lavorando senza sosta per trovare un'intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno. Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti. Una tassa sull'industria. Una tassa sulle persone. Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

"Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. L'80% del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Usa".