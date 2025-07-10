Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, con gli Usa potrebbe non essere più come prima
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, con gli Usa potrebbe non essere più come prima

Von der Leyen, con gli Usa potrebbe non essere più come prima

'Stiamo lavorando senza sosta per intesa di principio sui dazi'

'Stiamo lavorando senza sosta per intesa di principio sui dazi'

'Stiamo lavorando senza sosta per intesa di principio sui dazi'

"Stiamo lavorando senza sosta per trovare un'intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno. Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti. Una tassa sull'industria. Una tassa sulle persone. Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

"Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. L'80% del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Usa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata