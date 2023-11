Von der Leyen, 'Con Cina siamo rivali, ma nessuna ostilità'

La Cina persegue un ordine globale sino-centrico e gerarchico, che è in contrasto con i nostri interessi e valori. Dobbiamo riconoscere che c'è un elemento esplicito di rivalità nelle nostre relazioni, ma questa rivalità non deve necessariamente essere ostile. Può essere costruttiva, quindi dobbiamo essere equilibrati e strategici nella nostra risposta. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando all'European China Conference a Berlino. Ha inoltre aggiunto che la cooperazione con la Cina su questioni globali è possibile e sta avvenendo, e che c'è uno spazio per definire dei valori comuni.