Von der Leyen, 'bene piano Trump, Ue pronta a contribuire'

Martedì 30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
'Due Stati unica via praticabile per una pace in Medio Oriente'

"Accogliamo con favore l'impegno del presidente Donald Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere questa opportunità. L'Ue è pronta a dare il proprio contributo. Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura immediata di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Una soluzione a due Stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, con i popoli israeliano e palestinese che vivono fianco a fianco, in pace e sicurezza", aggiunge.

