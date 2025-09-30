Von der Leyen, 'bene piano Trump, Ue pronta a contribuire'

"Accogliamo con favore l'impegno del presidente Donald Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere questa opportunità. L'Ue è pronta a dare il proprio contributo. Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura immediata di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Una soluzione a due Stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, con i popoli israeliano e palestinese che vivono fianco a fianco, in pace e sicurezza", aggiunge.