Ultima oraVon der Leyen, 'barbarie a Shostka, Russia mira su civili'
4 ott 2025
Von der Leyen, 'barbarie a Shostka, Russia mira su civili'

L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili. L'Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura". Lo dichiara sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

