Martedì 14 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tagli NestléPamela GeniniGazaSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, 'avanti sul clima, neutralità Ue al 2050'
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, 'avanti sul clima, neutralità Ue al 2050'

Von der Leyen, 'avanti sul clima, neutralità Ue al 2050'

'Manteniamo la rotta, siamo sulla buona strada per target 2030'

'Manteniamo la rotta, siamo sulla buona strada per target 2030'

'Manteniamo la rotta, siamo sulla buona strada per target 2030'

L'Europa mantiene la rotta sul clima: "siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030 e faremo dell'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla cerimonia del Patto dei sindaci Ue 2025. Gli obiettivi saranno raggiunti "solo se sosterremo le persone e le comunità: la transizione verso un'economia pulita è al centro del prossimo bilancio Ue" nel quale Bruxelles ha destinato "il 35% dei fondi a progetti per il clima e la natura", ha sottolineato, confermando che entro la fine dell'anno ci sarà una nuova agenda sul tema anche per le città.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata