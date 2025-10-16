Von der Leyen, 'avanti sul clima, neutralità Ue al 2050'

L'Europa mantiene la rotta sul clima: "siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030 e faremo dell'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla cerimonia del Patto dei sindaci Ue 2025. Gli obiettivi saranno raggiunti "solo se sosterremo le persone e le comunità: la transizione verso un'economia pulita è al centro del prossimo bilancio Ue" nel quale Bruxelles ha destinato "il 35% dei fondi a progetti per il clima e la natura", ha sottolineato, confermando che entro la fine dell'anno ci sarà una nuova agenda sul tema anche per le città.