Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo

"I costi energetici continuano a rappresentare uno svantaggio competitivo" per l'Europa: "per questo è così importante intensificare gli investimenti in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento.

"E' fondamentale attuare pienamente il nostro piano d'azione per un'energia accessibile e rispettare il nostro impegno di eliminare gradualmente le importazioni di gas e petrolio russi entro la fine del 2027. È ora di chiudere il rubinetto e porre fine per sempre all'era dei combustibili fossili russi in Europa", ha evidenziato.