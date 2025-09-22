Domenica 21 Settembre 2025

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
22 set 2025
Von der Leyen annuncia gruppo donatori per la Palestina

Pacchetto senza precedenti da 1,6 miliardi di euro

Dall'inizio di questa guerra, l'Europa è stata la linfa vitale dell'Autorità Palestinese. Abbiamo messo insieme un pacchetto finanziario senza precedenti di 1,6 miliardi di euro. Ma poiché è in gioco la stessa sopravvivenza dell'Autorità Palestinese, dobbiamo fare tutti di più. Ecco perché istituiremo un Gruppo di Donatori per la Palestina: lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla conferenza di alto livello all'Onu per la soluzione dei due stati.

Ursula Von der Leyen