"Sono lieta di annunciare oggi che stanzieremo altri 3 miliardi di euro" per l'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo. "E' il risultato della revisione intermedia e, con il Patto, avremo frontiere esterne più forti, modi migliori per prevenire i movimenti secondari e procedure più rapide". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa con il cancelliere Friedrich Merz.