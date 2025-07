Von der Leyen, 'al lavoro con Usa, ma commercio è altrove'

Sul fronte commerciale, stiamo lavorando per ristabilire il nostro partenariato con gli Stati Uniti su basi più solide. Ma sappiamo anche che l'87% del commercio globale avviene con altri Paesi, molti dei quali alla ricerca di stabilità e opportunità". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricevendo la laurea honoris causa dall'università di Keio, a Tokyo.

"Sono qui in Giappone per approfondire i nostri legami", "Paesi da tutto il mondo vengono da noi per fare affari: dall'India all'Indonesia, dal Sud America alla Corea del Sud, dal Canada alla Nuova Zelanda. Stiamo tutti cercando di forgiare la nostra forza e la nostra indipendenza. Solo lavorando insieme possiamo farlo", ha evidenziato.