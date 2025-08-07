Von der Leyen a Zelensky, 'l'Ue avrà un ruolo sulla pace'

"Ho parlato con Volodymyr Zelensky degli sviluppi degli ultimi giorni. Abbiamo discusso dei prossimi passi da compiere per raggiungere un accordo di pace negoziato e dell'adesione futura dell'Ucraina all'Unione europea, nonché della sua ricostruzione. La posizione dell'Europa è chiara. Sosteniamo pienamente l'Ucraina. Continueremo a svolgere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.