Von der Leyen a leader Ue, 'valutare estensione di Irini'

"Per rafforzare il controllo delle frontiere esterne, gli Stati membri potrebbero, su proposta dell'Alto rappresentante Ue, prendere in considerazione di potenziare i compiti dell'operazione Irini, dando maggiore priorità alla lotta al traffico di esseri umani nel Mediterraneo attraverso una maggiore sorveglianza aerea". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera ai leader Ue alla vigilia del Consiglio europeo.