Von der Leyen, 1,5 miliardi a Kiev oggi

Oggi abbiamo erogato all'Ucraina gli ultimi 1,5 miliardi di euro del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. Dobbiamo trovare un accordo per continuare a fornire all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per riprendersi, ricostruire e riformarsi. Siamo al fianco del nostro vicino, amico e aspirante membro. Lo ha affermato su Twitter la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.