Volley: Nations League, Usa ko in finale contro la Polonia

La Polonia ha vinto la Nations League di pallavolo maschile 2023, battendo in finale gli Stati Uniti per 3-1 (25-23, 24-26, 25-18, 25-18). L'Italia ha chiusa quarta, battuta ieri dal Giappone per 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9).