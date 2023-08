Vola la benzina, in una settimana +3 centesimi al litro

Salgono nell'ultima settimana i prezzi medi dei carburanti. Secondo le rilevazioni dal 31 luglio al 6 agosto pubblicate sul sito del Mase, il prezzo settimanale della benzina self è salito in media a 1,929 euro al litro, ovvero 3,1 centesimi in più della settimana precedente. Il gasolio è invece arrivato sempre al self service a 1,796 euro al litro, con un aumento di 5 centesimi. Stando alle rilevazioni settimanali del ministero quello della benzina è il prezzo massimo da un anno, ovvero da fine luglio del 2022.