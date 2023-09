Vola Festivaletteratura, 65mila presenze in 5 giorni

Vola il Festivaletteratura di Mantova 2023 che chiude con 65.000 presenze: 46.000 negli eventi a pagamento e 19.000 agli incontri a ingresso libero. Il 16% in più rispetto all'edizione 2022, quando le presenze erano state 56.000, e la più alta partecipazione dopo la pandemia. In cinque giorni oltre 320 eventi e 350 autori e autrici italiani e internazionali con nel week end tutti gli eventi sold out e una partenza insolita, il 6 settembre, con tanti autori e big come Mircea Cartarescu il primo giorno e la chiusura, il 10 settembre, con la Premio Nobel Olga Tokarczuk. Folla impazzita per l'omaggio a Michela Murgia e per l'incontro di Zerocalcare con Luigi Manconi sulle carceri. Un'edizione che è andata oltre le aspettative con eventi anche fuori dai luoghi più tradizionali, come la Scuola Pomponazzo e il quartiere Lunetta, e anche oltre i confini cittadini, raggiungendo L'Ossario di Solferino e L'osservatorio Astronomico di Gorgo, a San Benedetto Po. "Quest'anno ci siamo impegnati rispetto ai giovani e abbiamo la percezione che ci sia stata una loro grande partecipazione al festival. Questa edizione è partita, mercoledì 6 settembre, con una giornata insolita. Di solito il primo giorno lo usiamo per prendere il via e invece la città era già piena di gente, superiore al solito", sottolinea Marzia Corraini, componente storica del Comitato direttivo del Festival.