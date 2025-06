Vittoria Trump sullo ius soli,Corte Suprema limita tribunali

Vittoria per Donald Trump sullo ius soli. La Corte Suprema, infatti, ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente che, nel primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, ha annullato il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha autorizzato l'ordine esecutivo di Donald Trump, ad entrare in vigore in alcune aree del Paese. Il presidente esulta su Truth. "Vittoria enorme alla Corte Suprema! Persino la bufala del diritto di cittadinanza per nascita - scrive - è stata, indirettamente, colpita. Congratulazioni al Procuratore Generale Pam Bondi, al Procuratore Generale John Sauer e a tutto il Dipartimento di Giustizia".