Vittoria di Bezzecchi, Bagnaia cade in MotoGp India

Marco Bezzecchi, sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, ha vinto in solitaria il primo Gran Premio d'India della storia della classe MotoGP. In seconda posizione la Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre il campione del mondo su Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia, è caduto a otto giri dal traguardo. Incidente spettacolare con la sua Desmosedici che si è ribaltata sulla ghiaia, ma nessun danno per il pilota torinese. Sul podio anche Fabio Quartararo su Yamaha, terzo.