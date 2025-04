Vitali Klitschko apre alla possibilità di cedere territori ucraini per la pace

"Cedere territori" dell'Ucraina alla Russia come prezzo da pagare - magari "temporaneamente" - per avere "la pace". Il popolare sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ex campione del mondo di pugilato, si smarca dal presidente Volodymyr Zelensky e apre uno spiraglio a questo sbocco - già messo nero su bianco dagli Usa nei negoziati con Mosca - in un'intervista alla Bbc. "Cedere territori - ammette Klitschko - è uno degli scenari possibili. Non è giusto, ma in cambio della pace, di una pace temporanea, può essere una soluzione, anche temporanea". Per quanto il popolo ucraino, in fondo al sua animo, "non accetterà mai l'occupazione".