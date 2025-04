Visita storica di Zelensky in Sudafrica: incontro con Ramaphosa a Pretoria

Il Presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ospiterà oggi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in visita di lavoro presso la sede del governo, gli Union Buildings di Pretoria. Zelensky è atterrato a Pretoria all'alba di stamattina. La visita ufficiale in Sudafrica del Presidente Zelensky è la prima di un capo di stato ucraino e fa seguito alla visita in Ucraina del Presidente Ramaphosa, nell'ambito dell'Iniziativa di pace per l'Africa, il 16 giugno 2023.

La visita è stata programmata per discutere opportunità di nuove relazioni bilaterali e di espandere la cooperazione bilaterale nei settori del commercio, dell'agricoltura e dell'istruzione ma verranno esplorate aree di cooperazione con l'obiettivo di sostenere gli sforzi per una pace duratura.

Ramaphosa ha avuto una conversazione telefonica lunedì scorso con il Presidente russo, Vladimir Putin, che ha esposto le condizioni della Russia per un accordo di pace con l'Ucraina, secondo una dichiarazione del Cremlino. Ramaphosa ha confermato la telefonata alcune ore dopo, non confermando quanto sopra.