23 ott 2025
Visita di re Carlo in Vaticano, pace e ambiente tra i temi

Dopo incontro con il Papa, il colloquio in Segreteria di Stato

Pace, povertà e ambiente sono stati tra i temi della visita di Stato in Vaticano dei sovrani inglesi Carlo e Camilla. Dopo l'incontro con il Papa, re Carlo III ha incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato.

"Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, nell'esprimere apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, si è avuto uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di comune interesse, quali - si legge in una nota della Santa Sede - la tutela dell'ambiente e la lotta alla povertà. Particolare attenzione è stata rivolta all'impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza di fronte alle sfide globali. Infine, richiamando la storia della Chiesa nel Regno Unito, non è mancata una riflessione congiunta sulla necessità di continuare a promuovere il dialogo ecumenico".

