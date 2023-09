Visita del Ministro degli Esteri cinese in Russia fino al 21/9

Il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sarà in visita in Russia dal 18 al 21 settembre per partecipare al 18° Ciclo di Consultazioni Sino-Russe sulla Sicurezza Strategica (SSCC), come reso noto dal suo Ministero. Su invito di Nikolai Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Wang Yi si recherà in Russia per tenere le Consultazioni Sino-Russe sulla Sicurezza Strategica (SSCC). Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero.