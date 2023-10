Visco, critiche alla Bce sui tassi da respingere

"Le critiche" alla Bce sull'aumento dei tassi "troppo tardi" vanno rimandate a chi le fa, ha affermato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Comitato Esecutivo dell'Abi. Quest'ultimo ha sottolineato gli shock imprevisti, come la guerra in Ucraina e l'aumento del prezzo del gas. Visco ha sottolineato che la risposta era necessaria, vista l'influenza di secondo livello che mantiene l'inflazione su livelli non congruenti con la stabilità di fondo dei prezzi e monetaria.