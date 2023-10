Visco, 'Cooperazione necessaria per affrontare sfide globali'

Il multilateralismo e la cooperazione sono necessari per affrontare le "grandi sfide globali" come il cambiamento climatico, che richiedono "grandi risorse". Lo ha ribadito il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo al Premio Bancor, sottolineando come il tema sia emerso anche nei recenti meeting FMI e G20 tenuti a Marrakech, dove si è discusso anche di come riformare le banche multilaterali.