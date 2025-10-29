Violenze e umiliazioni in centro diurno Cuneo,2 in carcere

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura
29 ott 2025
Indagati vertici di cooperativa "Per Mano" con infermieri e oss

Direttrice e coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita ragazzi autistici e con disabilità mentali sono in carcere. Si tratta di Emanuela Bernardis e Marilena Cescon, arrestate nell'ambito di un secondo filone d'indagine dell'inchiesta per maltrattamenti che coinvolge la cooperativa sociale "Per Mano". A carico di altri indiziati sono stati disposti quattro domiciliari e undici divieti di avvicinamento, alcuni con braccialetto elettronico.

Nel capo d'accusa per il primo rinvio a giudizio si menziona un "clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni verbali e punizioni arbitrarie".

