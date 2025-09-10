Martedì 9 Settembre 2025
Violenza sessuale su collega, interdizione per ex primario

Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente in servizio nel sistema pubblico sanitario di Catania, è stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Secondo l'accusa quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto "comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura" forte del suo ruolo gerarchico, anche "durante i turni di lavoro". Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico chirurgo che "avrebbe costretto a subire atti sessuali".

