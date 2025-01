Violento terremoto di magnitudo 7.1 colpisce il Tibet: almeno 9 morti

E' di almeno 9 morti il bilancio di un violento terremoto che ha colpito una remota regione del Tibet. in Cina, a poca distanza dal confine con il Nepal. Secondo i media statali cinesi numerosi edifici sono crollati a causa del sisma, che aveva magnitudo 7.1. L'epicentro del terremoto è stato situato vicino a Louche. Ad essere colpite, in particolare, le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo nella contea di Dingri. Il terremoto è stato avvertito anche a Kathmandu, in Nepal.