Violentano 12enne e postano video su WhatsApp

14 set 2025
Orrore a Sulmona. Indagati un minorenne e un diciottenne

Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, un diciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. A darne notizia sono il Centro e il Messaggero, nelle sue pagine abruzzesi. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati.

