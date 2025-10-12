Domenica 12 Ottobre 2025

Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti
12 ott 2025
Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell'arrivo degli agenti dell'ufficio Prevenzione e Soccorso e della Squadra Mobile. Ne riferiscono Il Mattino e La Repubblica Napoli.

