Vinci (Mediobanca), ci aspettiamo che mps arrivi all'80%

La banca non rimarrà quotata, fusione il male minore

"Abbiamo un azionista al 62% e di questo dobbiamo prendere atto, non è un'opinione. Sappiamo che ci sarà una riapertura e per la nostra esperienza le riaperture in questi casi portano a un incremento della partecipazione che si avvicinerà probabilmente intorno all'80%" perché "molti fondi che sono legati agli indici saranno costretti a ridurre la quota in Mediobanca in quanto usciremo progressivamente dai singoli indici". Lo ha detto il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, in un messaggio ai dipendenti e ha aggiunto che se Mps arriverà ad avere circa l'80% "sarà difficile immaginare di tenere Mediobanca quotata con un flottante così piccolo e probabilmente anche la Bce spingerà nell'intendimento di avere una fusione perché avrebbe molto senso da questo punto di vista".

Vinci ha aggiunto che l'istituto milanese "è una banca a cui dobbiamo qualcosa e dovere qualcosa significa rappresentarla sempre nel miglior modo possibile, quindi far valere la competenza, la qualità dei nostri professionisti e quindi metterli a disposizione anche di una nuova realtà dove secondo me questo aspetto non potrà che essere valorizzato".

© Riproduzione riservata

