Vince lotteria dopo 30 anni in cella Usa, ma subito riarrestato

Ha trascorso 30 dei suoi 50 anni in carcere. Di recente è stato rilasciato e ha avuto un colpo di fortuna: ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky. Poco dopo aver incassato la maxi cifra insieme alla mamma e alla sorella, James Shannon Farthing però è stato di nuovo arrestato in Florida per aver colpito un uomo sul volto e preso a calci un'altra persona che aveva cercato di intervenire. Farthing, che ha una fedina penale lunga più di dieci pagine, è stato anche accusato di violazione della libertà sulla parola per avere lasciato il Kentucky senza averlo comunicato all'agente che lo seguiva.