Viminale, aumento quasi del 200% agenti feriti in cortei

Sono 260 gli operatori delle Forze dell'ordine rimasti feriti durante le manifestazioni che si sono tenute nel 2024. Dato in aumento del 195,5% rispetto all'analogo periodo del 2023. E' quanto è emerso dalla riunione de Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno Piantedosi. Sul fronte dell'ordine pubblico sono state 11.556 le manifestazioni di rilievo che si sono svolte negli 11 mesi del 2024, +12,1% rispetto all'anno precedente. In 299 casi si sono registrate criticità, in diminuzione del 14,8%.