I pm della Procura di Roma che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l'uomo bloccato in Grecia per i due delitti. Gli investigatori oggi si sono recati presso la direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero per acquisire gli atti.