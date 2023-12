Vigili del Fuoco, il Paese vi guarda con fiducia, Mattarella

"Nella Festa della Patrona Santa Barbara, la Comunità nazionale si raccoglie intorno ai Vigili del Fuoco per rinnovare sentimenti di gratitudine per il servizio prestato ogni giorno, con professionalità e umanità". E' il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli. "Gli eventi calamitosi che hanno colpito ampie aree del Paese hanno visto ancora una volta il Corpo nazionale affrontare con determinazione le nuove sfide che l'impatto dei cambiamenti climatici e l'attività dell'uomo pongono con sempre maggiore frequenza ai territori. Fedeli ai valori di solidarietà che ispirano la Costituzione, le donne e gli uomini del Corpo hanno onorato con generosità la propria missione negli impegnativi interventi di soccorso in occasione degli eventi alluvionali e franosi in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e in altri territori e nelle emergenze che si sono manifestate - prosegue -. Il Paese sa di poter guardare con fiducia ai Vigili, permanenti e volontari, pronti ad attivarsi con tempestività, sviluppando efficaci sinergie con le altre componenti del sistema di protezione civile, offrendo un prezioso apporto anche in drammatici contesti internazionali", come la Libia e la Turchia. "Risulta fondamentale la funzione di presidio dei territori, in particolare nelle aree interne e rurali e sono preziose le iniziative promosse dal Corpo. Il costante impegno dei Vigili del Fuoco nell'ambito della prevenzione dei rischi, nella promozione della sicurezza sul lavoro e delle infrastrutture, nell'attività di salvaguardia del patrimonio storico-artistico in situazioni di pericolo e di degrado, costituisce altrettanti significativi capitoli. Nell'anno in cui abbiamo ricordato il 30° anniversario della strage di via Palestro a Milano, desidero rivolgere un pensiero commosso a tutti i Vigili del Fuoco che, anche di recente, hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell'adempimento della loro missione. A tutti gli appartenenti al Corpo e ai familiari che ne condividono vita e preoccupazioni, rivolgo il saluto della Repubblica e l'augurio di buona festa".