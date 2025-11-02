Domenica 2 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
2 nov 2025
Vietnam, sale a 35 bilancio delle vittime dell'alluvione

Nella città di Hoi An, patrimonio Unesco, in barca nelle strade

Nella città di Hoi An, patrimonio Unesco, in barca nelle strade

Nella città di Hoi An, patrimonio Unesco, in barca nelle strade

Piogge intense e inondazioni record nel Vietnam centrale questa settimana hanno ucciso 35 persone. Lo hanno dichiarato domenica i funzionari addetti alla gestione dei disastri, mentre cinque persone risultano ancora disperse. Le forti piogge hanno colpito le province costiere del Vietnam dallo scorso fine settimana, con un livello record di acqua fino a 1,7 metri caduto in 24 ore tra domenica e lunedì.

Nell'antica città di Hoi An, patrimonio mondiale Unesco, i residenti navigano nelle vie della città. Il fiume ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 60 anni. Più di 16.500 case sono state allagate, 40.000 gli animali morti.

