Ultima oraVideo shock, 'Almasri uccide un civile in strada a Tripoli'
22 ago 2025
Video shock, 'Almasri uccide un civile in strada a Tripoli'

Pubblicato da media arabi e ripostato da ong Rifugiati in Libia

Sta circolando sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostra Osama Njeem Almasri mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Nel video, postato sui profili X di vari media libici e dalla ong Rifugiati in Libia, si vede un uomo con le fattezze di Almasri aggredire un uomo disarmato in strada, gettarlo a terra e colpirlo a mani nude.

"Sta circolando un nuovo video che mostra Osama Njeem, popolarmente noto come Almasri - commenta Rifugiati in Libia a corredo delle immagini -, mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell'episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?"

Comincia nel gennaio scorso la vicenda che vede protagonista il generale libico Nijeem Osama Almasri, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, la cui liberazione ha scatenato un caso politico e giudiziario.

