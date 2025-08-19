Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 pensioniUcraina-RussiaPippo BaudoVideo De MartinoCalendario scolastico
Acquista il giornale
Ultima oraVideo rubati a De Martino, pm indaga per accesso abusivo
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Video rubati a De Martino, pm indaga per accesso abusivo

Video rubati a De Martino, pm indaga per accesso abusivo

Procedimento contro ignoti. Verifiche delle Postale

Procedimento contro ignoti. Verifiche delle Postale

Procedimento contro ignoti. Verifiche delle Postale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in cui si procede per accesso abusivo a sistema informatico in relazione ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione - e finiti sul web - in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPolizia di Stato