Domenica 17 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraVideo De Martino, showman venne allertato da un follower
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Video De Martino, showman venne allertato da un follower

Video De Martino, showman venne allertato da un follower

Messaggio il 9 agosto, il giorno dopo partì denuncia

Messaggio il 9 agosto, il giorno dopo partì denuncia

Messaggio il 9 agosto, il giorno dopo partì denuncia

Lo showman Stefano De Martino venne allertato da un follower della presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata. Il messaggio è arrivato al conduttore tv il 9 agosto scorso e il giorno successivo fu presentata la prima denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo (Sassari). Il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando nella rete.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Denuncia