Vice di Austin ignara del ricovero

Quando il 2 gennaio la Vice Segretaria alla Difesa Kathleen Hicks ha iniziato ad assumere alcune delle responsabilità del Capo del Pentagono Lloyd Austin, nemmeno lei era a conoscenza del suo ricovero in ospedale. Ne è venuta a conoscenza solo due giorni dopo, quando è stato informato il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Lo riferisce la CNN citando due dirigenti del Pentagono. Secondo il portavoce della Difesa Pat Ryder, "non è raro" che il Ministro trasferisca determinate responsabilità senza fornire una ragione specifica sul motivo per cui tale trasferimento è necessario.