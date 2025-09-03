Lunedì 1 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
3 set 2025
Via libera della Commissione all'accordo tra Ue e Mercosur

'Export europeo su del 39%. Settore agricolo sarà protetto'

Via libera della Commissione all'accordo tra Ue e Mercosur, che sarà quindi presentato ai 27 Paesi membri e all'Eurocamera. L'accordo è stato approvato assieme all'aggiornamento dell'intesa tra Ue e Messico. "Questi accordi storici costituiscono una parte fondamentale della strategia dell'Ue volta a diversificare le sue relazioni commerciali", spiega la Commissione. "L'accordo - si sottolinea - garantisce una protezione completa e globale per ogni aspetto sensibile nel settore agricolo". Secondo le stime, porterà ad un aumento del "39%" dell'export Ue verso i Paesi Mercosur e sosterrà "440mila posti di lavoro in tutta Europa".

