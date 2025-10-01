Via libera del Senato al decreto giustizia, è legge

L'Aula del Senato ha approvato con un voto per alzata di mano il decreto giustizia. Il testo, già approvato dalla Camera, è legge. Con le nuove norme si amplia, tra l'altro, fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per "garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr".
Pierfrancesco De Robertis
