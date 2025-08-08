Venerdì 8 Agosto 2025

Armando Stella
8 ago 2025
Via libera al decreto per l'Ires premiale

Leo, riduzione di 4 punti aliquota per chi investe ed assume

È stato firmato oggi il decreto ministeriale che dà attuazione all'Ires premiale, misura sperimentale introdotta con l'ultima legge di bilancio, la quale prevede una riduzione di 4 punti dell'aliquota Ires - dal 24 al 20 per cento - per le imprese che investono nella produzione e assumono nuovo personale". È quanto annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

"Fin dal suo insediamento, questo Governo ha stabilito una rotta ben chiara e precisa: premiare chi scommette sulla produttività e sulla crescita della nostra Nazione. Dunque, con questo provvedimento diamo concreta attuazione a un principio semplice e chiaro: chi più assume e investe, meno paga".

