Vescovi Francia,sgomento per nuove rivelazioni Abbé Pierre

Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
Vicini a vittime.Il prete francese accusato di violenze sessuali

La Conferenza episcopale francese (Cef) esprime il suo "sgomento" dopo dodici nuove testimonianze che accusano l'Abbé Pierre di violenze sessuali. "La Conferenza dei vescovi di Francia (Cef) ha appreso con sgomento la testimonianza di dodici nuove persone vittime dell'Abbé Pierre, di cui sette minori al momento dei fatti. I vescovi rivolgono a queste persone la loro vicinanza", si legge in una nota diffusa dalla Cef.

Ad un anno dalle prime rivelazioni sulle molestie e le violenze sessuali compiute dal prete d'Oltralpe per decenni considerato "l'apostolo dei diseredati" in Francia sono arrivate altre 12 accuse dello stesso tenore. Sette di queste - secondo un rapporto della società specializzata Egaé, pubblicato ieri - "riguardano minorenni".

L'associazione Emmaus, fondata dall'Abbé Pierre - morto nel 2007 - e la Conferenza episcopale di Francia, hanno "deciso congiuntamente la creazione di un organismo di riparazione finanziaria destinato alle vittime dell'Abbé Pierre", ha precisato Emmaus in un comunicato pubblicato congiuntamente al rapporto. Sono a tutt'oggi 45 le testimonianze di violenze sessuali o molestie nei riguardi del sacerdote.

© Riproduzione riservata

