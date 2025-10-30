Vertice Usa-Cina, Trump: 'Può darsi che firmeremo un accordo'

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
30 ott 2025
Xi: 'Non sempre la vediamo allo stesso modo'

Xi: 'Non sempre la vediamo allo stesso modo'

Xi: 'Non sempre la vediamo allo stesso modo'

"Può darsi che firmeremo un accordo oggi": lo ha detto Donald Trump prima dell'incontro con Xi Jinping a Busan, in Corea del sud. "Abbiamo già concordato un sacco di cose, concorderemo su qualche altra cosa ora", ha aggiunto il tycoon.

Stati Uniti e Cina, ha detto Xi Jinping, "non sempre la vedono allo stesso modo" ma "dovrebbero essere partner e amici". "Lo sviluppo della Cina - ha aggiunto il leader cinese - va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America".

Xi ha poi detto a Trump di essere "pronto a continuare a lavorare con te per costruire una solida base per i rapporti bilaterali" e a "creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i paesi". "La Cina e gli Stati Uniti possono assumersi congiuntamente le loro responsabilità di grandi potenze e lavorare insieme alla realizzazione di progetti più ambiziosi e concreti, per il bene dei nostri due paesi e del mondo intero", ha aggiunto Xi all'apertura dei colloqui.

